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Yozgat’ın çehresi değişiyor

YOZGAT HABERLERİ  | 29.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, Dörtyol Kavşak, Belediye Hizmet Binası ve Saat Kulesi Tarihi Askerlik Şubesi arasında yol, kaldırım, çevre düzenleme ve dekoratif aydınlatma çalışması başlattı.Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan saat kulesi ve belediye binası çevresinin Yozgatlılar tarafından en fazla kullanılan alanlar olduğunu söyledi.Bu bölgenin şehrin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Köse, "Biz burayı ne kadar düzenli ve temiz tutarsak, gelen misafirlerimizin hafızasında o kadar pozitif bir yer tutar.

Yozgat Belediyesi, Dörtyol Kavşak, Belediye Hizmet Binası ve Saat Kulesi Tarihi Askerlik Şubesi arasında yol, kaldırım, çevre düzenleme ve dekoratif aydınlatma çalışması başlattı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan saat kulesi ve belediye binası çevresinin Yozgatlılar tarafından en fazla kullanılan alanlar olduğunu söyledi.
Bu bölgenin şehrin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Köse, "Biz burayı ne kadar düzenli ve temiz tutarsak, gelen misafirlerimizin hafızasında o kadar pozitif bir yer tutar. Özellikle de hemşehrilerimizin en fazla kullandığı alan olmasından dolayı insanlarımızın güzel görüntüler içerisinde yaşamasını istedik." dedi.
Dörtyol kavşağında belediye binasına, saat kulesinden eski askerlik şubesine, buna ek olarak Emniyet Caddesi’nden Sungurlu Caddesi’nde Karslıoğlu konağına kadar olan bölgede çalışma yapacaklarını aktaran Başkan Köse, "Bu bölgede altyapı çalışmalarımız olacak, asfaltı yenileyeceğiz, yeni tip kaldırımlar yapacağız. Kot düşürmesi gereken yerlerde kot düşürmesi yapacağız. Kaldırım taşlarımız soğuk havaya, tuza, buzlanma ve solüsyona karşı dayanıklı olacak. Dekoratif ışıklandırma yaparak bu bölgeyi güzel bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.
Başkan Köse, çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanacağını, bu süre içerisinde de Yozgatlıları sıkıntıya sokmamak için de gerekli özeni göstereceklerini, çalışmaların etap etap yapılacağını belirtti.

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Candir
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