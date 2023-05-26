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Yozgat’ta 16 bin lira maaşlı iş, Türkler beğenmeyince Afganlara kaldı

26.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta 16 bin lira maaş, sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, çözümü göçmen çobanlarda buldu.

Ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, besicileri olumsuz yönde etkiliyor. Göçmen çobanlar ile sorunu geçici olarak gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin ileri de yok olması. Yozgat’ta da ilkbahar ve yaz mevsiminde hayvanlarını otlatacak çoban bulamadıklarından yakınan bazı besiciler, 16 bin lira maaş ile Afganistan’dan çoban getiriyor.

Afgan çobanların yiyecek, içecek ve barınmalarını da sağlayan besiciler, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak kişileri bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde besicilikle uğraşan Ulvi Akdemir, 600’e yakın küçükbaş hayvanının bulunduğunu söyleyerek beldelerinde yerli çoban bulamadıklarından yakındı. Akdemir, “Türkiye’de şu anda Afgan çobanlar olmadığı zaman çoban bulmamız mümkün değil. Yerli insanımız bu işi yapmak istemiyor, özellikle gençlerimiz daha çok masa başı işlere yöneliyorlar. Afganlar olmadığı zaman çobanlık bitme noktasına gelir. 16 bin liraya kadar maaş veriliyor. Köyümdeki gençlere de diyorum 16 bin lira maaş vereyim sigortalarınızı da vereyim diyorum ama inan ki kabul etmiyorlar. Afgan çobanlardan memnunum, onlar zaten çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştıkları için işlerini çok iyi yapıyorlar” dedi.
5 yıldır Türkiye’de çobanlık yaptığını söyleyen Cemal Mirzai ise “Burada 600’e yakın hayvanla uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum, hoşuma gidiyor. Geçimimi buradan kazanıyorum. İki kişi bakıyoruz hayvanlara. Türkiye’de yerli çoban bulunmuyor biz de işimizi iyi yaptığımız için bizi tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

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