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Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

YOZGAT HABERLERİ  | 31.07.2020 08:05 | Son Güncelleme

Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

Yozgat'ta hasta sevkinden dönen 112 Acil Servis ambulansı devrildi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yerköy Devlet Hastanesine hasta sevkinden Yozgat'a dönen Muharrem Düzgören yönetimindeki 66 SB 171 plakalı 112 Acil Servis ambulansı Kuyumcu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada şoför ile sağlık görevlileri Gürsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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