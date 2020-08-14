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Yozgat’ta bayan trafik polisleri korona virüs denetimi yaptı

YOZGAT HABERLERİ  | 14.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bayan polisler, korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi.Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ‘Bozok’un Trafik Melekleri’ kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda farkındalık oluşturmak amacıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.9 kişiden oluşan ‘Bozok’un Trafik Melekleri’, durdurdukları araçtaki sürücü ve kişilerin maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bayan polisler, korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ‘Bozok’un Trafik Melekleri’ kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda farkındalık oluşturmak amacıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
9 kişiden oluşan ‘Bozok’un Trafik Melekleri’, durdurdukları araçtaki sürücü ve kişilerin maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Maske takmayan sürücüleri uyaran ekipler cadde ve sokakta sosyal mesafe ve maske denetimi de yaptı. Ekipler maskesi olmayanlara maske verdi.
‘Bozok’un Trafik Melekleri’ vatandaşların korona virüse karşı daha duyarlı olmaları için denetimlere sıklıkla devam edecek.
Yozgat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Uslu denetim sonrası yaptığı açıklamada dünyanın Covid-19 salgını ile zor bir süreçten geçtiğini belirterek “Trafik görevimizin yanında Covid-19 salgını ile de mücadele etmekteyiz. Bizim trafikçi bayan meleklerimiz de trafikte sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için tüm vatandaşlarımızı uyarmaktadır. Trafik meleklerimizde halkı bu konuda bilinçlendirmek ve uyarmak için sahaya indi. 9 bayan polisle bugün itibariyle bu göreve başladık. Bundan sonra da sıklıkla vatandaşları korona virüse karşı uyarmaya devam edeceğiz” dedi.

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