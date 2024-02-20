YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

AA AA
20.02.2024 13:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Dün Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde gençler arasında çıkan ve A.Ö'nün (23) bıçakla öldürüldüğü kavgada yaranan S.K. (23) ve S.O. (23), hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınan S.E.Y. (23) ile S.K. ve S.O, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevreye rahatsızlık verme iddiasıyla gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, S.E.Y. gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD yeni makinesiyle sel ve taşkınlarda daha etkin olacakAFAD yeni makinesiyle sel ve taşkınlarda daha etkin olacak
Edirne'de sektörün ihtiyacı aşçılar Gastro Akademi'de yetişecekEdirne'de sektörün ihtiyacı aşçılar Gastro Akademi'de yetişecek
Kastamonu’da çatı yangınıKastamonu’da çatı yangını
Anahtar Kelimeler:
cinayet Yozgat zanlı

Yozgat Namaz Vakitleri 20 Şubat Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
13:00
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Yozgat Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Salı

Aydincik eczanesi
Aydincik
Soylu eczanesi
Cayiralan
Deva eczanesi
Merkez
Saray eczanesi
Cekerek
Fatih eczanesi
Candir
Saraykent eczanesi
Saraykent
Yücel eczanesi
Yenifakili
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.