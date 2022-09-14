Yozgat'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzayca köyünde Selver Günaytekin'e (70) ait müstakil evde yangın çıktı.

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şefaatli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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