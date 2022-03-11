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Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

11.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilimiz genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:56
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:07
Yozgat ECZANELER
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