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Yozgat'ta ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

19.09.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sürücü tutuklandı.

Yozgat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kent merkezi Cemil Çiçek Bulvarı'nda dün ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren lise 2. sınıf öğrencisi Nazik Nur İbiş için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İbiş'in naaşı Sarıhacılı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Törene İbiş'in yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan ehliyetsiz sürücü E.B (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Dün okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken E.B'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazik Nur İbiş, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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trafik kazası Cenaze namazı Yozgat

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