Yozgat'ta karla mücadele ekipleri tüm yolları ulaşıma açmalarını oynayarak kutladı

Yozgat'ta karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, gece 02.00'de son köy yolunu da ulaşıma açmalarının sevincini müzik eşliğinde oynayarak gösterdi.

Kentte 22 Ocak Cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını gece gündüz demeden açmak için çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı son kö yolunu açınca müzik eşliğinde oynayıp sevinç gösterisinde bulundu.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin fedakarca çalıştığını belirtti.

Gece gündüz demeden yolları ulaşıma açmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Ekiplerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Cumartesi günü 247 köyümüz ulaşama kapanmıştı, açma çalışmaları devam ederken kar yağışı da sürdü. Gece 02.00 itibarıyla kapalı köy yolumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.



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