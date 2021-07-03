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Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu, ağaç dallarını kırdı

03.07.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu, ağaç dallarını kırdı

Yozgat'ta çıkan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu, ağaç dallarını kırdı. Otomobiliyle alışverişten dönen bir çift, çatıdan kopan kalasların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan rüzgarla yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar, Çapanoğlu Mahallesi'nde bir binanın çatısını uçurdu, çatıdan kopan kalaslar araçlara zarar verdi.

Çatıdan kopan parçaların düşmesi güvelik kamerasına yansırken düşen kalasların altında kalmaktan kurtulan bina sakini Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle marketten geldiğini anlatarak "Arabamı park ettim, bir anda fırtına çıktı. Eşime bir dakika bekleyelim, ondan sonra çıkalım dedim. 30 saniye geçmeden çatı uçtu. Kopan parçaların bir kısmı aracın üzerine düştü. Çok korktuk." diye konuştu.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti.

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