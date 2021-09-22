Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 684 parça eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler saklandığı bilgisi üzerine 2 eve operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramada, farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 333 sikke, 317 obje, 1 metal kap, 2 heykel, 4 mühür, 2 ok ucu, 2 haç, 22 yüzük ve 1 çan ile 1 dedektör ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler M.Ç. ve S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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