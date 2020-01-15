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  4. Yozgat’ta vatandaşlar kara hasret kaldı

Yozgat’ta vatandaşlar kara hasret kaldı

YOZGAT HABERLERİ  | 15.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kara kışın çetin geçtiği Yozgat’ta bu yıl beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle vatandaşlar kara hasret kaldı.Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken kışın çetin geçtiği Yozgat’ta vatandaşlar Ocak ayında kara hasret kaldı.

Kara kışın çetin geçtiği Yozgat’ta bu yıl beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle vatandaşlar kara hasret kaldı.
Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken kışın çetin geçtiği Yozgat’ta vatandaşlar Ocak ayında kara hasret kaldı. Gündüz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda güneşli havanın tadını sohbet edip yürüyüş yaparak çıkardı.
Yozgat’ta Ocak ayında hava sıcaklığının normal değerlerin üstünde olması kimi vatandaşları tedirgin ederken kimi vatandaşları da mutlu etti.
Kara hasret kaldıklarını anlatan Şakir Mavili, “Geçen yıl bu zamanlarda Yozgat’ta kar vardı. Ama şu an maalesef kar yok, yakın illerimize bakıyoruz, Ankara, Sivas, Çorum’da kar var Yozgat’ta kar yok. Çiftçilerimiz perişan, kar olmayınca ürün de olmayacak. Yazın su sıkıntısı olacak. Hastalıklar artacak” dedi.
Adem Temiz ise, “Kara hasret kaldık. Ocak ayında kışı doğru düzgün yaşayamıyoruz. Yazdan kalma günler yaşıyoruz, kışı özledik. Göletlerde sular azaldı, yazın bu durum daha da sorun olacak. Karın yağmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Yozgat Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Sedalin Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Deniz Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
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