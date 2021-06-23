Yozgat'taki FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, Y.Ç, A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç, tutuklandı, Y.T, S.K, H.İ.Y. ve S.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 Haziran'da Yozgat, İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ'daki operasyonda muvazzaf askerler Y.T, F.K. ve S.K, emekli asker H.İ.Y, doktor S.B.A, öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alınmıştı.

