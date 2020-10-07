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Yukarı beylerbeyi mahallesi’nde asfalt çalışması başlatıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, Yukarı Beylerbeyi Mahallesi’nde tahrip olan yollar ile yeni açılan yollarda, yol düzenleme ve asfaltlama çalışması başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, Yukarı Beylerbeyi Mahallesi’nde tahrip olan yollar ile yeni açılan yollarda, yol düzenleme ve asfaltlama çalışması başlattı. Asfaltlama çalışmalarının ardından nitelikli yollar vatandaşların hizmetine sunulacak.
İlçe genelinde hummalı bir asfalt çalışması yürüten Şehitkamil Belediyesi, bir yandan altyapısı tamamlanmış yolları asfaltlarken, bir yandan da tahrip olan yolların onarımını gerçekleştiriyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Yukarı Beylerbeyi Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Hummalı bir çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.
“Yapılan asfalt çalışmalarıyla birlikte eksik hiçbir yer kalmayacak”
Yapılan çalışmalarla mahallelerindeki asfalt sorununun çözüleceğini kaydeden Yukarı Beylerbeyi Mahalle Muhtarı Ali Güler, “Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı yoğunluk da genel olarak artıyor. Bu vesileyle yoğun araç trafiğinden dolayı da yollarımızda ister istemez tahrip ve çöküntüler meydana geliyor. Şu an bulunduğumuz alan Organize Sanayi Bölgesi yolu üzeri olduğu için servis araçlarının yoğun bir şekilde kullandığı bir yol. Bu yolumuz, yoğun araç trafiğine maruz kaldığından dolayı bayağı bir tahrip olmuştu ve araç sahipleri için sıkıntı veriyordu. Bu konuyla ilgili de Şehitkamil Belediyemiz tarafından çalışmalara başlandı. Şu anda hummalı bir çalışma yapan belediye ekipleri, asfaltlama işlemlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte cadde ve sokaklarımızda eksik hiçbir yer kalmayacak. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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