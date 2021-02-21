Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi.

Duanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri anıtta bulunan temsili mezarlara karanfil bıraktılar.

Daha sonra anıtın yanında bulunan müzeyi gezen protokol üyeleri buradan ayrıldılar.

