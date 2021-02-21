YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

21.02.2021 18:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.
1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi.
Duanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri anıtta bulunan temsili mezarlara karanfil bıraktılar.
Daha sonra anıtın yanında bulunan müzeyi gezen protokol üyeleri buradan ayrıldılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
1/

Bayburt Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:38
İkindi
15:38
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Bayburt Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı

Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai

Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai

Vali Epcim’den kurtuluş mesajı

Vali Epcim’den kurtuluş mesajı

Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı

Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı

Başkan Pekmezci’den kurtuluş mesajı

Başkan Pekmezci’den kurtuluş mesajı

Bayburt buz kesti

Bayburt buz kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.