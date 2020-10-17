Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil siyahlı futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine, deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını, takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu söyledi.

"Bu maçı kazanarak lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." diyen Çetin, "İyi bir takıma sahibiz. Galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmamız lazım. Yönetim olarak oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hugo Rodallega da 3 puan sözü vererek, "Sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız, galibiyet için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Antrenmanın ardından futbolcular, pasta keserek Başkan Ali Çetin'in doğum gününü kutladı.

