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Yukatel Denizlispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Yeni transfer Syam Ben Youssef, takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Yeni transfer Syam Ben Youssef, takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Tolgahan ile Hadi Sacko Acar ise antrenmana katılmadı.

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