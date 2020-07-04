YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi.

Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı.

Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

İnci kefali denetimleri devam ediyor

İnci kefali denetimleri devam ediyor

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.