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Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li basketbolcu Jeremy Hollowell'i transfer etti

23.06.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li basketbolcu Jeremy Hollowell'i transfer etti

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li oyuncu Jeremy Hollowell'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında forma giyen 27 yaşındaki Hollowell ile anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı Gökhan Gökşin, transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bilindiği üzere kadromuzdaki Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden anlaştık. Yerli transferinde ise Yiğitcan Turna ve Thomas Akyazılı ailemize katıldı. İlk yabancı oyuncumuzu da transfer ettik. Denizli'ye hayırlı olsun. Taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsin."

Asbaşkan Veli Tefenlili ise yabancı oyuncu transferi konusunda aceleci olmadıklarını ve bu konuda ince eleyip sık dokuyacaklarını aktararak, "Öncelikle takımın iskeletini koruduk. Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurarak, Denizlililere yakışan bir takım oluşturacağız. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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