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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten taraftara teşekkür

14.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Zafer Aktaş: "Bundan sonraki bütün maçlarımızı aynı atmosferle, seyircimizin desteğiyle oynayarak onlara layık olmaya çalışacağız"

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, galip geldikleri Beşiktaş Icrypex maçında seyircinin kendilerini bağrına basması ve desteklemesinin çok değerli olduğunu bildirdi.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, seyircileri önünde iyi bir performans sergileyerek Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendiklerini belirtti.

İyi bir takımları olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Beşiktaş maçında seyircimizin gelip bizi bağrına basması, desteklemesi bizim için çok değerliydi. Bundan sonraki bütün maçlarımızı aynı atmosferle, seyircimizin desteğiyle oynayarak onlara layık olmaya çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet oldu. Zor günlerden geçtik ama ben bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

Dünkü maçta 16 sayıyla takımına destek veren Hakan Yapar ise önemli bir maçı kazandıklarını vurguladı.

Denizli'nin basketbol şehri olmasını sağlamak için ligde kalmak istediklerini aktaran Hakan Yapar, "Artık kendi sahamızda maç kaybetme durumumuz kalmamıştı. Uzun süredir bir mağlubiyet serimiz vardı. Avantajı tekrar geri alabilmek için çok önemli bir maçtı. Dün büyük bir seyirci grubumuz vardı. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Seyircimizin desteğiyle maça müthiş başladık ve maçı akıllı oynayarak kazandık." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​​​​​​​​

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