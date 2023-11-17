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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

17.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde etkili oldu. Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. Ekipler, özellikle ağır vasıta sürücülerini, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve çevreleri öğle saatlerine kadar, aralıklı yağmur, yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimler kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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İkindi
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