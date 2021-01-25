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Yükseklerde ot bulamayan Munzur'un yaban keçileri düze indi

25.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Yükseklerde ot bulamayan Munzur'un yaban keçileri düze indi

TUNCELİ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, nesli tehlike altında olan yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi.

Tarihi ve doğal kültürel güzellikleriyle her mevsim dikkati çeken 1500 rakımlı Ovacık'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, daha alçak kesim olan Halvori Gözeleri mevkisinde otlanırken objektiflere yansıdı.

Milli parktaki kar seviyesinin düşük olduğu alanlarda kuru otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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