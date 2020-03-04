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Yüksekliği 6-7 metreyi bulan çığlar temizleniyor

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde 35 gün önce düşen çığlardan kapanan mahalle yolları, Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.Çatak’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında düşen çığları temizlemek için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

Van’ın Çatak ilçesinde 35 gün önce düşen çığlardan kapanan mahalle yolları, Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.
Çatak’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında düşen çığları temizlemek için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Toyga Mahallesi’nin Tozkoparan Sokağı ve Korulu Mahalle yollarında yapılan çalışmaları Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Hüseyin Duman ve VASKİ Çatak Şube Şefi M. Mahir Erdoğanlı yerinde inceledi.
Burada konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, düşen en büyük çığların Korulu, Sözveren ve Toyga mahalleleri yolunda bulunduğunu belirterek, “Bugün itibari ile iki yolumuzu daha ulaşıma açtık. Sadece Sözveren Mahallesi Yayla Önü Sokağımızın yolu kapalı. Orada da ekiplerimiz dört iş makinesi ile üç gündür çalışıyor. Bir kaç güne kadar o yolumuzu da ulaşıma açarak, ilçemiz genelinde çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarımızın tamamını ulaşıma açmış olacağız. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6-7 metreyi buluyor. Tozkoparan çığımızın boyu 30 metreyi geçiyor. 3 iş makinesi ile bir hafta süren çalışma ile anca ulaşıma açabildik" dedi.

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