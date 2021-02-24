Yükseköğretim yeni normal konferansı gerçekleştirildi

Maltepe Üniversitesinin 22 ve 23 Şubat’ta düzenlediği “Covid-19 Dönemi Deneyimlerinin Işığında Yükseköğretim Yeni Normal Konferansı” 22 Şubat Pazartesi günü ilk oturumuyla başladı.

Gerçekleşen ilk oturuma davetli konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı. Açılış konuşmalarını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın yaptığı konferans, geniş kapsamlı ve önemli akademik isimlerin katılımcı olarak katıldığı oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in moderatörlüğünü üstlendiği konferansta, pandemi deneyimleri ışığında yeni dönem eğitim uygulamaları hakkında konuşuldu. ’Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ dijital bir üniversite gibi

Konferansta, Anadolu Üniversitesi’nin pandemi dönemindeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Erdal, öncelikle sistemde kayıt yenileme, tüm belgelendirme işlemleri ve süreçlerinin çevrim içi ortamlarda sürdürülebildiğinin altını çizdi. Rektör Fuat Erdal konuşmasına, Açıköğretim Sistemi e-kampüs platformunun barındırdığı dijital kitaplar, deneme sınavları, canlı dersler ve sesli anlatım gibi olanak ve materyal çeşitliliği ile devam etti. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta olmak üzere 105 büro ile hizmet verdiklerini ifade eden Fuat Erdal, yurtdışında 23 ülkede 48 sınav merkezi ile eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri öneme vurgu yaptı. Rektör Erdal, büroların yanı sıra sistemlerdeki bütün süreçlerde kullanıcıların yaşaması muhtemel olan problemler için çevrim içi veya çevrim dışı sorun iletilmesi ve çözülebilmesi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Destek Sisteminden (AOS) faydalanılabileceğini belirtti.

"Dezavantajlı grupta olan 4 bin 82 öğrenciye ulaştık"

Açıköğretim Sistemi sınav uygulamalarına ilişkin bilgiler de aktaran Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin 1 milyona yakın öğrencinin girdiği ve 15 günü kapsayan sınavlar süresince hiçbir öğrenciye mağduriyet yaşatmayacak çalışmaları devreye soktuklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Geçen sınav döneminde refakat edilmesi gereken engelli veya kronik hasta 4 bin 80 öğrenci için özel bir uygulama hazırladık ve 200’ün üzerinde öğrenciyi evlerinden sınava tabi tuttuk. Ayrıca dönem sonu sınavları için toplam 183 öğrencimiz, yurt genelindeki 72 Açıköğretim bürosundan randevu aldı. 129 engelli ve 65 yaş üstü 3 kişi için de planlama yaparak, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu illerde gerekli bütün hazırlıkları yaparak sınavları uyguladık. Bunların yanı sıra internet tabanlı bir cihazı kullanmakta güçlük çeken ya da teknik olanağı olmayan 65 yaş üstü ve engelli öğrenciler için de Anadolu Üniversitesi ekiplerinin görev başında; ayrıca okuyucu desteği ve video konferans yolu ile de sınavların uygulanmasında bireylere kolaylık sağlandı."