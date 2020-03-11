YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.03.2020 09:03 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, “Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:20
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Hakkari Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Çukurca kara teslim oldu

Çukurca kara teslim oldu

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 197 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 197 yerleşim yeri kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.