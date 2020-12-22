YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da kar yağışı başladı

Yüksekova’da kar yağışı başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.12.2020 21:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir meteoroloji tarafından kar uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürerek ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerinin önünü temizleyen İbrahim Atılgan isimli esnaf, "Sabah saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava akşam saatlerinde etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Kısıtlamalardan dolayı 21.00’a kadar iş yerimde kalıyorum. Gelen müşterilerde zorlanmasın diye iş yerimin önünü temizledim. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecek görülüyor. İnşallah bu kar yağışı en azından bu illet hastalığı bitirir’’ dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri ise olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:19

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Sümbül Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.