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Yüksekova’da korkutan yangın

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.08.2020 21:27 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan ve köy sakinlerine büyük korku yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Akalın köyünde Mikail Yılmaz adlı vatandaşa ait ot yığını akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan ve köy sakinlerine büyük korku yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akalın köyünde Mikail Yılmaz adlı vatandaşa ait ot yığını akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayı duyan köy sakinleri ellerine aldıkları su kovaları ile yardıma koştular. Yangın söndürmede yetersiz kalan köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye müdürlüğüne haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerini intikal eden ekipler kontrolü sağladıktan sonra hemen yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık bin bağ ot yanarak kül olurken köylüler büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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