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Yüksekova’da korona virüse karşı her yer dezenfekten geçildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona virüsüsün Türkiye’de görülmesiyle önlemler artırıldı.Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşların ortak kullandığı alanlar korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona virüsüsün Türkiye’de görülmesiyle önlemler artırıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşların ortak kullandığı alanlar korona virüse karşı dezenfekte edildi. Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı toplu taşıma, araçlar, cami, resmi kurumlar ve insanların temasta bulunduğu bütün ortak alanlar da dezenfekte uygulaması yaptı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, ”Küresel bir salgın haline gelen korona virüse karşı belediye olarak gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Kaymakamımız Osman Doğramacı’nın talimatlarıyla, bizde tüm kamu kuruşları, toplu taşıma araçları, camilerde ve daha sonra tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Dezenfeksiyon işlemi belli periyotlarda rutin bir şekilde devam edecektir. Şuanda halkımıza çağrımız, panik yaratmadan bu hastalığa karşı, virüse karşı elimizde geldikçe tedbirler alarak önüne geçeceğiz” dedi.

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