Yüksekova’da olaylar sonrası 29 kişi gözaltına alındı

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar Dem Parti Van Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının elinden alınmasına tepki gösterdi. Çarşı merkezinde yürüyüşe geçen kalabalık gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Kalabalığın üzerine TOMA’larla su sıkıldı. Sıkılan biber gazıyla kalabalık grup ara sokaklara kaçarken, devam eden olaylar nedeniyle esnaf kepenk kapattı. Olaylar ilçede geç saatlere kadar devam ederken, 29 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.





