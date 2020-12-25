YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.12.2020 22:05 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Türkiye’de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00’da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak.
Öte yandan, kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:10
İkindi
14:39
Akşam
16:59
Yatsı
18:21

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Zagros Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.