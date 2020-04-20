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Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.
Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, “Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün” dedi.

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