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Yüksekovalı muhtardan örnek davranış

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.09.2020 09:25 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, korona virüse dikkat çekmek için yaylaya çıkarak maske dağıttı.İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünün muhtarı Bedirhan Oğuz, son dönemlerde yaşanan vaka artışından dolayı köyünü vatandaşları bilgilendirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, korona virüse dikkat çekmek için yaylaya çıkarak maske dağıttı.
İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünün muhtarı Bedirhan Oğuz, son dönemlerde yaşanan vaka artışından dolayı köyünü vatandaşları bilgilendirdi. Muhtar Oğuz, yaylaya kadar çıkarak buradaki kadınlara maske dağıtımını yaparak, yaşanan ölümlere dikkat çekiyor. “Bu zor süreç bitene kadar korona virüse karşı savaşımız devam edecek” diyen Muhtar Bedirhan Oğuz, “Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgını malum ülkemizde de geniş çaplı yer aldı. Son dönemlerde yaşanan vefat ve vakalardan dolayı Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de salgın yükselişe geçti. İlçede fazla olan vefatlar bizleri derinden üzerken, bir köy muhtarı olarak bende korona virüse savaş açarak her gün köy sakinlerini bilgilendirerek uyarıyorum. Bu illete karşı bugün 300 maske dağıtımını yaparak hatta yaylada çalışan emekçi kadınlarımıza kadar maske götürüp dağıttık. Bu zor süreç bitene kadar, korona virüse karşı savaşımız tedbirler kapsamında devam edecektir’’ dedi.

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