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Yüksekten düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında devam eden bir inşaatta çalışan Selahattin A., 2 metre yüksekliğindeki bulunduğu yerden dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yüksekten düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında devam eden bir inşaatta çalışan Selahattin A., 2 metre yüksekliğindeki bulunduğu yerden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Selahattin A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yüksekten düşen işçi yaralandı

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