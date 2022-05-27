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Yüksekten düşerek yürüme yetisini kaybetti, 4 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

27.05.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekten düşerek yürüme yetisini kaybetti, 4 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yüksekten düşerek omurgası kırılan ve yürüme yetisini kaybeden hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programıyla yeniden yürümeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşme sonucu Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan 45 yaşındaki hastanın muayenesinde, omurgasında kırık oluştuğu, her iki bacağında ileri derecede kas güçsüzlüğü bulunduğu ve yürüme yetisini kaybettiği tespit edildi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programı kapsamında robotik tedavi de uygulanan hasta, 4 ay süren tedavinin ardından tekrar yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği sorumlusu Uzman Doktor Ali Gürbüz, bölgeye fiziki ve teknolojik donanımda yüksek standartlarda hizmet sunduklarını belirtti.

Yürüme yetisini kaybeden hastanın uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonucu tekrar yürümeye başladığını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Hastamız bize yüksekten düşme sonucunda gelişen vertebra kırığı ve alt ekstremitede ileri derecede kas güçsüzlüğü ile başvurdu. Hastamız bize müracaat ettiğinde yürüyemiyordu. Hastamıza robotik tedaviyi de içeren aktif bir nörolojik rehabilitasyon programı uygulandı. 4 aylık tedavi sürecinden sonra hastamız artık destekle yürüyebilmekte ve sosyal yaşamına devam edebilmektedir. Omurga rehabilitasyonunda hastaların ev içerisinde hareket edebilmesi hedeflenirken, hastamız günlük işlerini tek başına rahatlıkla yapabileceği seviyeye gelmiştir."

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