Yüksel Arslan’dan duygusal veda

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. 4 yıldır Antalya’da görev yapan Arslan, atanma kararını sosyal medyadan öğrencilerin ve kendisinin yer aldığı duygusal bir fotoğraf paylaşımıyla duyurdu.

2016 yılından bu yanan Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Yüksel Arslan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Kararı sosyal medya hesabından “2016 yılı Mayıs ayından itibaren yürütmekte olduğum Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bakanlığımız tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilmem dolayısı ile veda ediyorum” yazısı ve hemen altında kendisi ile öğrencilerin yer aldığı sınıf tahtasına yazılmış ‘veda’ fotoğrafıyla duyurdu.

Yüksel Arslan kimdir

1970 yılında Çanakkale´nin Bayramiç İlçesinde doğan Yüksel Arslan, ilk ve orta öğrenimini kendi ilçesinde tamamlamış ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Arslan, 1994 yılında Zonguldak Çaycuma Pansiyonlu Merkez Orta Okuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atandı. Askerlik hizmetini kısa dönem olarak tamamladıktan sonra 1996 yılında Çaycuma Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Müdür Başyardımcısı, 2004 yılında aynı okulun Müdürü olan Yüksel Arslan 2009 Yılında Sivas Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

2012 yılında Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Arslan, bu görevleri sırasında birçok kamu ve STK’ların yönetim ve denetim kurullarında bulundu. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Projelerinde yönetici ve yararlanıcı olarak görev aldı. Bakanlığımızca düzenlenen birçok seminer, kurs ve şura çalışmalarına katıldı. Çeşitli Federasyonlara bağlı Ulusal Hakem ve İl Hakemi görevlerinde bulundu. 20 Mart 2014 tarihinde atandığı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sonra 27 Mayıs 2016 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve 31 Mayıs 2016 tarihinde göreve başlayan Arslan evli ve iki çocuk babasıdır.



