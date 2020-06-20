YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yunak’da LGS heyecanı

Yunak’da LGS heyecanı

KONYA HABERLERİ  | 20.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı.Yunak’da LGS kapsamında yapılan merkezi sınav için hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri okul önlerinde hazır bekledi.

Yunak’da LGS heyecanı

Konya’nın Yunak ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı.
Yunak’da LGS kapsamında yapılan merkezi sınav için hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri okul önlerinde hazır bekledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınava girecek olan öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonuna alınan öğrenciler sınav için ter dökerken ailelerin heyecanlı bekleyişi sürdü. 13 okul, 39 salonda yapılan sınav için 138 öğretmen ve 35 güvenlik görevlisi sınav merkezlerinde hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Konya Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Eda Altındağ Eczanesi
Karatay
Lokman Eczanesi
Karatay
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.