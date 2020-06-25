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Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere uyarı

KONYA HABERLERİ  | 25.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde dolu yağışından etkilenen tarım arazileri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere uyarı geldi.Son zamanlarda Yunak ve çevresinde görülen şiddetli yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerinde ekili mahsullere zarar verdi.

Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere uyarı

Konya’nın Yunak ilçesinde dolu yağışından etkilenen tarım arazileri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere uyarı geldi.
Son zamanlarda Yunak ve çevresinde görülen şiddetli yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerinde ekili mahsullere zarar verdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz, çiftçilere uyarıda bulunarak, “Bölgemizde yaşanan doğal afetlerden dolu yağışları meydana gelmiştir. Doludan etkilenen tarım arazileri için çiftçilerimizin ivedilikle müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir" dedi.
Öte yandan, belediyenin merkezi ilan sisteminden de anons yapılarak çiftçilere uyarıda bulunuldu.

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