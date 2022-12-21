YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmenin imdadına, Türk askeri yetişti

Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmenin imdadına, Türk askeri yetişti

21.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinin farklı bölgelerinden Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçak yollarla geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasından ölüme terk edildi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, mültecilerin imdadına yetişti.
Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum’dan Yunan adalarına kaçak yollarla girmeye çalışan 65 düzensiz göçmen Yunan askerleriyle karşılaştı. 2 botu da durduran Yunan askerleri botları iterek Türk karasularına kadar getirdi.

Kadın ve çocukların da bulunduğu 2 botu dalgalar yaparak iten Yunan askerleri botların alabora olma tehlikesine aldırış etmeden 65 düzensiz göçmeni ölümle burun buruna getirdi. Türk kara sularına giren 2 bot içerisinde 65 göçmeni deniz ortasında ölüme terke eden Yunan askerleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Deniz ortasında bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde bölgeye giden Türk sahil güvenlik ekipleri bot içerisinde 34 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Ardından başka bölgeden de ihbar alan sahil güvenlik ekipleri 31 düzensiz göçmenin daha imdadına yetişti. Sahil güvenlik komutanlığına getirilen göçmenler Yunan karasularına kadar gittiklerini, orada Yunan askerlerinin dalga oluşturarak botları ittiklerini ve deniz ortasından ölüme terk ettiklerini söyledi. Her iki olayda da ifadelerin aynı olması dikkatlerden kaçmadı. 65 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte kimlikten aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandıSahte kimlikten aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı
Sivas'ta trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıSivas'ta trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Huzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttıHuzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:21
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.