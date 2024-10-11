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Yunanistan takımından Süper Lig ekibine ikinci kez transfer yasağı cezası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.10.2024 07:40
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Antalyaspor'da Zymer Bytyqi krizi devam ediyor. Olympiakos'a bonservis taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Antalyaspor'a yeniden transfer cezası geldi.

Yunanistan takımından Süper Lig ekibine ikinci kez transfer yasağı cezası!

Antalyaspor, Olympiakos'tan transfer ettiği Zymer Bytyqi'nin taksitlerini zamanında ödemediği gerekçesiyle transfer cezasına çarptırıldı.

FIFA'YA BAŞVURDULAR

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Ağustos 2023’te Olimpiakos’tan transfer edilen Zymer Bytyqi’nin bonservis taksitlerinin tamamı henüz ödenmedi. FIFA'ya giden Olympiakos, Antalyaspor'a 2. kez transfer yasağı getirtti. 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Bytyqi'nin yaklaşık 150 bin Euro'luk kısmının kaldığı öğrenildi.

ÖDERLERSE TAHTA AÇILACAK

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Olympiakos tarafından 2. kez ceza aldırılan Antalyaspor, kalan bonservis ücretini ödemesi durumunda transfer tahtası açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor olympiakos
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