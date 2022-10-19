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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

19.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

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