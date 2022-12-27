YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yunanistan’ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.12.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen 182 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

Yunanistan’ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-25 Aralık tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisindeki Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen toplamda 182 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine ekiplerce, Seferihisar açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybettiİzmir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
Ağrı'da gönüllüler yaşlıların evini temizleyip yemek yaptıAğrı'da gönüllüler yaşlıların evini temizleyip yemek yaptı
Yolda baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybettiYolda baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
göçmen

İzmir Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:17
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:27
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.