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YUNT-KÖY-DER tanışma toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 11.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Yuntdağ Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Turizm Kültür ve Spor Derneği (YUNT-KÖY-DER) yönetimi tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Yuntdağ Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Turizm Kültür ve Spor Derneği (YUNT-KÖY-DER) yönetimi tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Oldukça faydalı geçen toplantıda şehrin ve bölgenin gelişimi ile ilgili istişarede bulunuldu.
YUNT- KÖY- DER Başkanlığı’na yeni seçilen Seyit Ali Şenli, Osmancalı Piknik Alanı’nda tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Belediye Meclis Üyeleri Hamza Durmuş ve Mehmet Ersoy, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Ahmet Murat Kartal, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir ve yönetimi, Manisalılar Platformuna bağlı Hemşeri Dernekleri, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, İHH Manisa Temsilcisi Mehmet Turhan, YUNT- KÖY-DER Başkanı Seyit Ali Şenli ve yönetimi katıldı.
Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Şenli, “Biz, yöremize, şehrimize, milletimize, ülkemize ve insanlığa vefadan hiç vazgeçmedik, hiç vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin beklentilerine hiç kulak tıkamadık, hiçbir zaman sırt dönmedik, dönmeyeceğiz. Ülkemizin, bölgemizin bize ihtiyacı olduğunda, hiç bir karşılık ve alkış, takdir beklemeden var gücümüzle koşacağız. Bizim, ülkemize, insanımıza, şehrimize ve yöremize karşı sorumluluklarımız var. Barışı, kardeşliği, müreffeh yarınları kurmak için ter akıtmak durumundayız. Biz, ’Adil bir dünyayı yeniden inşa’ hedefine kuşanmış, soylu mücadelenin adanmışlarıyız. Biz, zorluğu talibiz. Yokuş çıkmaya talibiz. Biz, Allah’ın rızasına talibiz. Medeniyet değerlerimizi yeniden ihya ve inşaya talibiz. Hakkı ve adaleti hakim kılmak için çalışıp ter akıtmaya talibiz. Bu duygu ve düşünceler zamanın farklı bir ritim ile aktığı, hakiki bir çay ile hakiki bir muhabbet demleyince anlaşılırdı ancak. Yuntdağı’nda Osmancalı’da biraraya geldik, muhtarlarımızla, sivil toplum kurulu başkanlarımızla ve gönüldaşlarımızla. İnsanı cömert, mütevazi, kanaatkar, ağzı dualı, vatanperver yiğitler diyarı Yuntdağı’nda. Gözleri de, gönülleri de muhteşem bir tat ile doyuran maneviyat diyarı Yuntdağı’ nda. YUNT-KÖY-DER olarak, davetimize icabet eden değerli kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Yöremiz için, şehrimiz için, nice hayırlı hizmetlere” dedi.

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