Yunus Akgün attığı golle Osimhen'i geride bıraktı!

Galatasaray'ın Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Yunus Akgün, karşılaşmanın başında tarihe geçti.

Milli futbolcu, ilk düdükten yalnızca 65 saniye sonra rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti. Nijeryalı golcü, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları sarsmıştı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı o maçta rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus, Lille karşısındaki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.