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Yunus Akgün attığı golle Osimhen'i geride bıraktı!

Galatasaray'ın Lille karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran Yunus Akgün, henüz 65. saniyede attığı golle kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...

Yunus Akgün attığı golle Osimhen'i geride bıraktı!
Cevdet Berker İşleyen
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Yunus Akgün, karşılaşmanın başında tarihe geçti.

Milli futbolcu, ilk düdükten yalnızca 65 saniye sonra rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray'ın organizasyon tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

Yunus Akgün attığı golle Osimhen i geride bıraktı! 1

Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti. Nijeryalı golcü, 22 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında ağları sarsmıştı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı o maçta rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus, Lille karşısındaki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.

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