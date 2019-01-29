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Yunus Akgün: Şans geldiği takdirde elimden geleni yapacağım

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol birden atarak yıldızlaşan 18 yaşındaki Yunus Akgün, basına açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün: Şans geldiği takdirde elimden geleni yapacağım

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak tarihe geçen 18 yaşındaki Yunus Akgün, maç sonrası duygularını paylaştı.

Genç yıldız, ilk hat-tricki sonrası topu aldığını, hocalarına ve arkadaşlarına imzalatacağını söylerken, "18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Topu da aldım, abilerime ve hocalarıma bunu imzalatacağım." dedi.

Yunus, konuşmasının devamında kendisine şans geldiği taktirde değerlendireceğini belirtirken, "Kendime güveniyorum, bana şans geldiği taktirde elimden geleni yapacağım. İlk golümü Keçiörengücü'ne atmıştım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim." dedi.

HAT-TRICK YAPTIĞI TOPU ALDI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray’ın sahasında Boluspor’u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla takdir topladı. Karşılaşmada 3 gol atarak A Takım kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Yunus, 1 de asist yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından hatıra olsun diye maçın oynandığı topu alarak stattan ayrıldı.

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