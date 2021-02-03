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Yunus Emre sergisi uluslararası alana taşınıyor

03.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Yunus Emre sergisi uluslararası alana taşınıyor

Eskişehir’de Yunus Emre Şiir Buluşması etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ’Yunus Emre Resim-Heykel Sergisi’ bu yıl çevrimiçi olarak uluslararası alanda yapılacak.Eskişehir’de 2004 yılından beri Yunus Emre Şiir Buluşması etkinliklerinin 18’incisi bu yıl çevrimiçi olarak yapılacak.

Eskişehir’de Yunus Emre Şiir Buluşması etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ’Yunus Emre Resim-Heykel Sergisi’ bu yıl çevrimiçi olarak uluslararası alanda yapılacak.
Eskişehir’de 2004 yılından beri Yunus Emre Şiir Buluşması etkinliklerinin 18’incisi bu yıl çevrimiçi olarak yapılacak. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Yunus Emre Resim-Heykel Sergisi, UNESCO’nun 2021 yılını “Yunus Emre Yılı” ilan etmesi dolayısıyla uluslararası alanda yapılacak. Korona virüs nedeniyle çevrimiçi yapılacak sergi Eskişehir Sanat Derneği tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde sanatseverlerle buluşturulacak.
Serginin hazırlanmasıyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner, Türkiye coğrafyasında yaşamış en büyük şairlerden biri olan Yunus Emre’yi tanımanın önemine değinerek, “Eskişehir, Yunus Emre’nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu ve 1950’li yıllardan beri anıldığı yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğu taşımaktadır. Bu sebeple bilinçli çalışmalarımızdan birini de bu sergi ile gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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