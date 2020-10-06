Yunus Emre Türbesi’nde peyzaj düzenlemesi başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Kula’da yapımı gerçekleştirilen Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenleme Projesi’nin peyzaj düzenlemesi için incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Hakan Göktaş, alanın yemyeşil bir hal alması için çalışmaya başlayacaklarını ve en kısa sürede peyzaj düzenlemesinin tamamlanacağını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Ege Bölgesi’ndeki inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi Projesi’nin peyzaj düzenlemesi için de çalışmalara başlanılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile birlikte projenin peyzaj düzenlemesi için incelemelerde bulundu. Peyzaj düzenlemesinin yapılacağı alanı yerinde gören Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Manisa’mızın her yerinin yemyeşil olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Alanın yemyeşil bir hal alması için çalışmaya başlayacaklarını ve en kısa sürede peyzaj düzenlemesinin tamamlanacağını dile getiren Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) ’Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerifini kendimize düstur edindik. Bu kapsamda il genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.