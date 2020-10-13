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Yunus Timleri yoklama kaçağını üzerinde tabanca ile yakaladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Motosikletli Yunus Timlerinin durumundan şüphelendiği ve yoklama kaçağı olduğunu belirlenen şahsın üzerinde tabanca çıktı.Edinilen bilgiye göre olay; Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, Motosikletli Yunus Timlerinin durumundan şüphelendiği ve yoklama kaçağı olduğunu belirlenen şahsın üzerinde tabanca çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay; Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, dün akşam saatlerinde devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda E.Ş. isimli şüphelinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca Yunus Timinin şüpheliye yaptığı üst aramasında ise, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait boş şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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