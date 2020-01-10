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  4. Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarıyla binlerce hanım meslek sahibi oluyor.Sosyal projeleriyle toplumun her kesiminden takdir toplayan Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurduğu hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında binlerce vatandaşa ulaşıyor.

Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarıyla binlerce hanım meslek sahibi oluyor.
Sosyal projeleriyle toplumun her kesiminden takdir toplayan Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurduğu hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında binlerce vatandaşa ulaşıyor. Kadın lokallerinde en fazla ilgiyi gören kurslardan biri de kuaförlük. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu ile Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali’nde düzenlenen kuaförlük kursunu 20 kursiyer katılıyor. Haftada 5 gün düzenlenen kurslarda günlük 4 saat eğitim veriliyor. Kursa katılan bayanlar, saç bakımı ve makyaj yapmayı öğreniyor. Kursa olan ilginin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Kurs Eğitmeni Betül Kocabay, bu eğitime ilişkin bilgi verdi. Kocabay, “Yeni kurslarımız sürekli açılmaya devam ediyor. Yeni kişilerle tanışıyor, yeni hayatlarla buluşuyoruz. Biz öğretmenleri olarak hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz. Aynı özeni herkese gösteriyoruz” diye konuştu.
Kursiyerlerden Pınar Keskin de kurstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: “3 aydır kursa geliyorum. Meslek sahibi olmak için kursa geldik. Arkadaşlarımızla uyum sağladık. Samimi bir ortam. Örgü çeşitleri öğrendik, boyamaya geçtik şu an. Aileme de bu kurs olumlu yansıyor. Kızlarıma mesela fön çekerek okula gönderebiliyorum. Kurslara gelmemiş olan ev hanımlarına da kursları tavsiye ediyorum. Hayalim kendi iş yerimi açmak"

Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

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