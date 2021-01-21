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Yunusemre Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

21.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına kedi ve köpek evleri konuşlandırırken, yem ve mama da bırakarak hayvanların beslenmelerine destek oldu.Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına kedi ve köpek evleri konuşlandırırken, yem ve mama da bırakarak hayvanların beslenmelerine destek oldu.
Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Onlar Bize Emanet’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına barınmaları için kulübe, yem ve mama bırakıyor. Tüm vatandaşlara da çağrıda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını bu soğuk günlerde unutmuyoruz. Şehrimizin muhtelif noktalarında kulübeler konuşlandırırken; mama ve yiyecek bırakarak onların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Hayvanseverlerimizden de onlara sahip çıkmalarını rica ediyoruz” dedi.

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