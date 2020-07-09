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Yunusemre Belediyespor’dan 3. Lig için yeni teklif

MANİSA HABERLERİ  | 09.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yunusemre Belediyespor’dan 3. Lig için yeni teklif

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Alkan, BAL’dan bir üst tura çıkılması için şampiyonlukta iddiası bulunan takımlara bir grup daha açılmasını önererek, ”Ya şampiyonlukta iddiası olan takımlar için TFF 3. Lig’de bir grup daha yapılsın, ya da play-off maçları oynatılsın” dedi.
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta 22 maçta topladığı 52 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan daha önce liglerin kaldığı yerden oynatılamaması halinde grup ikincilerinin ve hatta üçüncü sırada yer alan takımların da 3. Lig’e alınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak TFF’nin sadece grup birincilerinin çıkarılması kararı üzerine Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Belediyespor Başkanı Alkan, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerde TFF 2. ve 3. Lig’de birinci olan takımların bir üst lige çıkarıldığını belirterek, “2., 3., 4. ve 5. sırada yer alan takımların da play - off oynatılmasına karar verilmiştir. Ancak bölgesel amatör lige bu şans tanınmadı. Bu kararı yanlış buluyoruz.“ dedi.

“Görmezden geliniyor”
Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyespor gibi iddialı olan 2. ve 3. sırada yer alan bölgesel amatör lig takımlarının görmezden gelindiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yıllardır bölgesel liglerden profesyonel lige çıkmak için mücadele eden il ve ilçe takımları maalesef kaderine kurban edilmiştir. Bu takımlar sezon başından beri ciddi masraflar yapmış ve her türlü cefayı çeken takımlar verilen kararla hüsrana uğramıştır. Kulübümüz ligde çoğu birinci sıradaki takımlardan daha fazla puan toplamıştır. Ligin bitimine 4 hafta kala liderle maçımız vardı ve şampiyonluk şansımız devam ediyordu. Sezon tamamlandığında olur ya da olmaz şansı devam eden kulübümüz bu kararla üzülmüştür.”

“Şampiyonlukta iddiası olan takımlara bir grup daha açılsın”
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan şampiyonlukta iddiası bulunan takımlara bir grup daha açılmasını önererek, ”Ya şampiyonlukta iddiası olan takımlar için bir grup daha yapılsın. Ya da play - off maçları oynatılarak şampiyonlukta iddiası olan takımların TFF 3. Lige çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Alkan, “Biz de Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak sürecin sonuçlarına göre oturup karar alarak yolumuza devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Yunusemre Belediyespor’dan 3. Lig için yeni teklif

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